Caltanissetta: agli arresti domiciliari non viene trovato in casa al controllo, segnalato ventottenne.

I poliziotti della sezione volanti hanno segnalato alla locale Procura della Repubblica un ventottenne, sottoposto agli arresti domiciliari, per aver trasgredito alla prescrizione imposta dal Giudice di non allontanarsi da casa. Stanotte, infatti, nel corso del controllo eseguito dagli agenti, lo stesso non è stato trovato presso la sua abitazione. L’uomo si trova sottoposto alla predetta misura cautelare dal mese di aprile dello scorso anno quando è stato tratto in arresto dalla Squadra Mobile che l’ha sorpreso in possesso di un panetto di hashish, detenuto ai fini di spaccio. Nella notte i poliziotti hanno controllato altre trentaquattro persone sottoposte a misure anticrimine (arresti domiciliari, detenzione domiciliare, affidati in prova ai servizi sociali).