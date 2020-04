Enna: tre operatori sanitari positivi al Coronavirus, ma continua a salire il numero dei guariti

Continua a scendere il numero dei ricoverati all’Umberto I di Enna e, di contro, aumenta il numero di guariti in tutto il territorio provinciale.

Tre gli operatori sanitari risultati positivi al Coronavirus, un medico che presta servizio nel nosocomio ennese e due infermieri, uno dei quali di origini xibetane che lavora su Catania. Le loro condizioni di salute sarebbero confortanti, infatti tutti e tre si trovano in isolamento domiciliare nelle proprie abitazioni e sono seguiti dai medici di base e dall’Asp di Enna.

Torna a casa guarito dal Covid19 un medico che a causa del virus per alcune settimane è stato ricoverato nell’ospedale ennese.

Buone nuove anche dall’ospedale di Leonforte, nel pomeriggio infatti è arrivato l’esito di sei tamponi, tutti negativi. I pazienti, potranno dunque essere dimessi nei prossimi giorni: hanno vinto la loro battaglia personale e rientrano a casa dalle loro famiglie.

Continua a svuotarsi lentamente l’Umberto I e, in particolare, il reparto denominato “Covid3”, a dettare i tempi è sempre l’esito dei tamponi. Il numero dei pazienti ricoverati all’Umberto I scende, infatti, a 71.