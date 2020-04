Enna: 3 nuovi contagi in città. Più di 60mila mascherine pronte ad essere distribuite

Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni con dati aggiornati alle ore 17 di oggi, giovedì 23 Aprile, a cura del Centro Operativo Comunale di Enna.

SANITA’. Il dato dei positivi della città di Enna aumenta di altre tre unità, di cui una residente in un altro comune ma in atto domiciliata nella nostra città. La situazione è quindi la seguente: 27 positivi, 3 deceduti, 3 guariti. La situazione complessiva dei tamponi è la seguente: tamponi effettuati 668, in attesa 175, negativi 460. Per quanto riguarda i ricoveri presso l’Ospedale “Umberto I” di Enna, il numero complessivo è oggi pari a 71 così suddivisi: 0 in pre-triage; 2 ricoverati in rianimazione; 63 ricoverati reparti Covid; 6 ricoverati in terapia sub-intensiva.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE). Nessuna sanzione amministrativa né deferimento all’autorità giudiziaria.

Report attività: AUTODENUNCE: 1, VERIFICA A SEGUITO SEGNALAZIONI ASSEMBRAMENTI: 0, PERSONE CONTROLLATE: 21, ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 2, AUTOVETTURE CONTROLLATE: 19, CONTROLLO DOMICILIARE QUARANTENA: 0.

VOLONTARIATO.

Report attività: UNITA’ IN SERVIZIO: 27, NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 55, AUTODENUNCE: 2, TAXI FARMACO: 15, SPESA A DOMICILIO: 4, DISBRIGO PRATICHE SANITARIE E VARIE: 5.

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. Sono state recapitate presso il COC le mascherine fornite dalla Regione Siciliana, in numero di 32.500. Il Centro operativo sta curando il loro confezionamento in modo da poter avviare, già la prossima settimana, la distribuzione ai nuclei familiari ennesi. A questa prima fornitura seguirà quella già commissionata dal Comune di Enna di altre 30.000 mascherine. Quindi le famiglie ennesi potranno usufruire di una doppia fornitura di mascherine, che saranno consegnate in due tempi diversi e con modalità che saranno comunicate a breve. Inoltre il COC, su input dell’amministrazione comunale, sta lavorando ad un sistema che possa consentire, dopo i due cicli di consegna gratuite, l’acquisto di mascherine ad un prezzo calmierato.