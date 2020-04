Piazza Armerina: 230mila euro per la ristrutturazione del Teatro Garibaldi

Arrivano 230mila euro dalla Regione per la ristrutturazione del Teatro Garibaldi di Piazza Armerina.

Lo ha annunciato il sindaco Nino Cammarata.

“Avevamo fortemente voluto partecipare al bando per la ristrutturazione del teatro comunale – ha scritto il primo cittadino sui social -. Eravamo rientrati in graduatoria, oggi, si definisce l’iter di finanziamento per il nostro Teatro Garibaldi, con la delibera n.70 della giunta regionale, si è provveduto alla rimodulazione dei fondi del patto per il sud che vede il finanziamento della nostra struttura comunale per € 230.000 euro, il dipartimento in questi giorni sta inviando le comunicazioni ai comuni dell’ammissione a finanziamento, che dovranno provvedere alla nomina del Rup e del cronoprogramma per l’ultimazione dei lavori entro il 31.12.2021”.