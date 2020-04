Enna: i tamponi perché non farli in Piazza Europa?

Due vigili urbani, uno per carreggiata, gestiscono il fluire del traffico al Viale Diaz, dove all’improvviso una sagoma bianca ti appare innanzi, non è un astronauta, ma un operatore sanitario in tuta bianca anti-contagio.

Stanno effettuando anche a Enna, e anche oggi, i test rapidi in automobile, nei pressi della direzione del Distretto Sanitario.

Ritmi incessanti per completare l’indagine epidemiologica e chiarire in maniera definitiva le catene di contagio; tanto che anche il dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria, Salvatore Madonia, è sceso in campo, pure il giorno di Pasquetta, per ovviare alla carenza di personale, ora potenziato dalle Usca e velocizzare i ritmi.

Da settimane raccontiamo i mille volti del Covid19, ma la sensazione di disagio innanzi a questa situazione inusuale è incontrollabile. Non vuoi violare la privacy di nessuno con il tuo sguardo ma nel contempo ti guardi intorno per assicurarti che non vi siano persone per strada. E così non è.

“Restiamo a casa” sì, ma il Viale Diaz resta pur sempre un nodo nevralgico per gli spostamenti consentiti: raggiungere il posto di lavoro, recarsi in farmacia, al panificio oppure alla posta.

Dal Nord al Sud della penisola sono settimane che si effettuano test rapidi in auto, rivolti soprattutto a chi è rientrato da fuori ma anche a persone potenzialmente a rischio di contagio. Come se si andasse al drive-in, ci si mette in coda con l’auto e si viene testati a bordo dei veicoli, attraverso il finestrino, dopo una brevissima valutazione dei sintomi di Covid19.

Per fare il tampone bisogna aspettare la chiamata dell’Asp, che informa su luogo e orario. L’Azienda Sanitaria, per quest’ultima tornata, sceglie di effettuare i test in prossimità dei suoi locali, forse per agevolare gli stessi dipendenti che svolgono a pieno ritmo il servizio, anche se vi è un accesso in una strada secondaria quindi meno praticata.

Perché, invece, come già avvenuto, non individuare un luogo meno transitato, più sicuro? Più indicata non sarebbe ad esempio Piazza Europa? Al suo interno è possibile stazionare senza generare code, vi è spazio sufficiente e la giusta riservatezza.

Angela Montalto