Enna. 2 milioni alle Zone Rosse, Pd: “Apprendiamo con soddisfazione l’accoglimento dell’emendamento”

Nota stampa del Partito Democratico ennese che riportiamo qui di seguito.

“Apprendiamo con soddisfazione l’accoglimento in Prima Commissione all’Assemblea Regionale Siciliana dell’emendamento che stanzia 2 milioni di euro ai Comuni dichiarati “Zona Rossa”, tra cui vi sono Agira e Troina.

L’istituzione della “Zona Rossa” nel Comune Agira prima e di Troina poi ha determinato un ulteriore aggravamento dei disagi causati dall’Epidemia da “Coronavirus” e che hanno visto, particolarmente esposte, le nostre comunità.

In un contesto socio-economico non certo dei migliori nel panorama delle aree interne Siciliane, che sconta il disagio di infrastrutture carenti ed il progressivo spopolamento delle comunità, l’emergenza sanitaria e le conseguenti restrizioni nella circolazione di persone, merci e servizi stanno rendendo vani gli sforzi profusi dalle amministrazioni locali nell’intento di arginare gli effetti dell’ultima recessione economica.

Gli Enti Locali, prima linea della trincea delle istituzioni nel fronteggiare le crescenti istanze del disagio socio-economico, acuito dall’emergenza sanitaria, necessitano di risorse ingenti per farvi fronte. Per queste ragioni apprendiamo con soddisfazione l’accoglimento in Prima Commissione “Affari Istituzionali” dell’ARS dell’emendamento modificativo dell’art. 9 del disegno di legge n. 733 “Legge di stabilità regionale 2020/2022”.

L’emendamento prevede la destinazione di risorse pari a 2 Milioni di €uro ai 4 comuni siciliani dichiarati “Zona Rossa” al fine di far fronte agli oneri straordinari e aggiuntivi derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19”.

Ringraziamo la deputazione regionale del Partito Democratico nelle persone degli Onorevoli: Baldassarre Gucciardi, Giuseppe Lupo, Antonino Cracolici, Giuseppe Arancio, Anthony Barbagallo, Michele Catanzaro, Francesco De Domenico, Emanuele Dipasquale per questo segnale di attenzione nei confronti del nostro territorio.

Adesso auspichiamo che nel corso dell’iter legislativo non manchi il favorevole sostegno da parte di tutte le altre forze politiche.

Giuseppe Caramanna (Il Segretario del Circolo PD di Agira)

Salvatore Leanza (Il Segretario del Circolo PD di Troina)

Vittorio Di Gangi (Il Segretario Provinciale)”