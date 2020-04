Troina: buone notizie per gli anziani ospiti delle case di riposo nel comune “zona rossa”. Tutti negativi al Covid19 i tamponi effettuati sabato scorso, 11 aprile, sugli ospiti delle case di riposo “Santa Rita” e “San Silvestro” a cura dell’Asp di Enna. Sono arrivati nelle scorse ore, come annuncia il primo cittadino Fabio Venezia, i risultati dei primi 73 tamponi effettuati, mancano all’appello i risultati di soli altri due (uno per ogni casa di riposo) per completare il quadro della situazione. “Tali risultati sono molto incoraggianti – commenta Venezia – Ringraziamo di vero cuore i dirigenti e il personale delle case di cura per anziani per l’ottimo lavoro effettuato sul fronte della prevenzione”.