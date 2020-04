Enna. La gratitudine dei pazienti covid in via di guarigione: “Non dimenticheremo l’umanità di chi ci ha curato”

Un paziente covid, Giuseppe Pistone, finalmente in via di guarigione, ringrazia pubblicamente medici e operatori tutti per la professionalità e la vicinanza fraterna a loro dimostrata anche dietro tute e maschere che schermano i volti ma non le emozioni.

Pistone è stato dimesso, dunque, dall’Ospedale Umberto I di Enna ed è attualmente ospitato al Ferro Branciforte di Leonforte perché in attesa del referto del secondo tampone.

Il paziente che ha sconfitto il Coronavirus ora sente l’impellente necessità di ringraziare pubblicamente coloro che si sono presi cura della sua persona durante il ricovero a Enna. La sua testimonianza è condivisa da altri tre pazienti che come lui hanno vissuto la fase acuta presso le aree COVID per poi guarire ed essere dimessi.

“È un onore per me ringraziare tutti coloro che si sono occupati di me e degli altri malati. Medici, infermieri, OSS, ausiliari, tutti ci hanno trattato con gentilezza e affetto, oltre che con bravura e professionalità. Siamo loro grati e non potremo dimenticare quanto vissuto. Ci siamo sentiti addirittura coccolati dalle loro attenzioni; in stretto contatto con noi, sempre con i dispositivi di sicurezza addosso, li abbiamo avuti sempre vicini in una fratellanza dettata dal bisogno. Io, mio padre e tanti altri dimessi dall’Ospedale di Enna non dimenticheremo mai l’umanità di chi ci ha curato”.

Il messaggio che Pistone ha diramato è condiviso da Massimo Di Bella, degente come lui presso il COVID 2, da Savino Michele Ferlauto e Giuseppe Licciardo, COVID1, tutti pazienti guariti e attualmente ospitati al Presidio di Leonforte.

