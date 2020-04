Enna: individuate tre aree per le passeggiate dei disabili

Sarebbero tre le aree individuate dal Comune di Enna per consentire le passeggiate alla vasta platea della disabilità.

Secondo le notizie in nostro possesso si tratta di Villa Farina, il campo scuola di atletica leggera, meglio conosciuto come Campetto Arena, e una parte dell’autodromo di Pergusa.

Si tratta di zone assolutamente pianeggianti e con parcheggi annessi, quindi molto comode per chi ha patologie gravi.