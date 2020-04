Assoro: guarito dal Covid-19 l’assessore Giardina

Primo guarito ufficiale anche nel comune di Assoro. Torna a casa dai suoi familiari l’assessore Giuseppe Giardina.

Davvero una buona notizia, diramata dal sindaco Licciardi, per la piccola comunità che ha subito un durissimo colpo anche in termini di perdite umane, cinque i decessi per Covid19.

Aumentano per effetto dell’esito dei numerosi tamponi processati il numero dei positivi + 6, per un totale di 35 persone affette dal virus.