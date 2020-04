Troina: dalla prossima settimana riprende la panificazione giornaliera

A partire da lunedì 27 Aprile si ritornerà a panificare a Troina tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle ore 7.00 alle 13.30.

Lo ha deciso l’amministrazione comunale, sulla scorta delle richieste e delle interlocuzioni avviate nei giorni scorsi con i panificatori locali, congiuntamente alla necessità di ritornare gradualmente ad una situazione di normalità.

Nella settimana compresa invece tra oggi, lunedì 20, e domenica 26 aprile, tutti i panifici saranno aperti solo martedì 21 e venerdì 24 aprile, sempre dalle ore 7.00 alle 13.30, garantendo l’adeguato approvvigionamento nei supermercati e nei negozi di generi alimentari. L’amministrazione comunale raccomanda, pertanto, di non affollare panifici ed esercizi commerciali, in quanto la fornitura sia di pane che di altri generi di prima necessità resterà assolutamente garantita, e di limitare le uscite ad un solo componente del nucleo familiare e solo per gli acquisti essenziali.