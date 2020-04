Enna: non si ferma la gara di solidarietà

Proseguono in questi giorni le donazioni nella città di Enna.

I detenuti della Casa Circondariale hanno acquistato beni di prima necessità che sono stati consegnati alla Caritas per essere donati alle famiglie bisognose.

Il Comitato Pro Enna ha donato mascherine a tutti i poliziotti penitenziari per esprimere loro vicinanza e solidarietà, riconoscendo l’impegno in un servizio difficile, reso oggi ancora più complicato dalla contingente emergenza sanitaria. Lo stesso comitato ha donato mascherine anche a tutti i detenuti che si sono resi protagonisti di questa pregevole iniziativa a favore delle famiglie ennesi in difficoltà economica.

“Eventi esterni di emergenza così straordinari e nefasti – fanno sapere dal Comitato Pro Enna – come quelli che stiamo vivendo in questi giorni, ci dimostrano come il cuore di un detenuto non è diverso da quello di altre persone solo perché si trova al di qua di alte mura. Uniti ce la faremo”.