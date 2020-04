Enna: Coronavirus, sale il numero dei guariti in provincia

Sale a cinque il numero dei guariti nel comune di Leonforte, una delle città più colpite dall’epidemia insieme alle vicine Assoro e Agira. Altre due persone, dunque, tornano dalle loro famiglie, lo annuncia con gioia il sindaco Carmelo Barbera.

Un dato che rispecchia, in piccolo, quello regionale; anche nel resto dell’Isola è boom di guarigioni accertate, solo oggi 31 in più rispetto a ieri (19 aprile) per un totale di 346.

Due le persone che non sono più affette dal virus ad Agira e 8 in stato di guarigione (ovvero in attesa che il tampone si negativizi), altri due guariti anche a Piazza Armerina e uno nella città capoluogo, Enna.

Ma facciamo un passo indietro per una panoramica complessiva, 377 sono i casi positivi complessivi in provincia, dall’inizio della pandemia, di cui 25 i decessi per Covid accertati. Attualmente, in provincia, sono ancora affetti dal virus 323 persone (5 in più rispetto a ieri) dei quali 175 ospedalizzati, 87 presso l’Umberto I, la parte restante albergati nell’Oasi di Troina e in convalescenza presso il nosocomio di Leonforte.

Nell’ennese apparentemente un balzo in avanti – rispetto a lunedì 13 Aprile – di positivi, 33 in più. In realtà si fa più nitido il quadro, non si tratta di nuovi contagi bensì della sopraggiunta refertazione dei tamponi in stand by delle scorse settimane. I quattro laboratori convenzionati dall’Asp ne processano circa 450 al giorno per azzerare l’attesa.

Angela Montalto