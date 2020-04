Enna. Il Csr: dalla Regione ancora nessuna autorizzazione per la riapertura dei centri riabilitativi

Il Consorzio Siciliano di Riabilitazione ha tenuto a precisare che dalla Regione al momento non è arrivata alcuna autorizzazione per la riapertura dei centri. Ciò per evitare richieste continue di informazione dagli assistiti.

Quando l’autorizzazione sarà arrivata, dicono dal Csr, gli assistiti saranno avvisati per tempo.