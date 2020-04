Enna. Coronavirus: in città i contagi sono 24, si attende l’esito di 207 tamponi

Ecco l’aggiornamento alle ore 17 di oggi, sabato 18 Aprile, del Centro Operativo Comunale di Enna sull’emergenza sanitaria in corso.

SANITA’. Il dato della città di Enna aumenta di un ulteriore positività. La situazione è, quindi, la seguente: 24 positivi, 3 deceduti, 1 guarito. E’ in corso l’indagine epidemiologica sul soggetto risultato positivo che, comunque, si trovava in isolamento fiduciario da tempo.

Si resta in attesa dell’esito di 207 tamponi (tamponi complessivi eseguiti 471; tamponi negativi 236). Per quanto riguarda i ricoveri presso l’Ospedale “Umberto I” di Enna, il numero complessivo è oggi pari a 86 così suddivisi: 0 in pre-triage; 1 ricoverati in rianimazione; 77 ricoverati reparti Covid; 8 ricoverati in terapia sub-intensiva; 0 pazienti trasferiti oggi a Leonforte per completare il decorso ospedaliero.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE). Nessuna sanzione amministrativa né deferimento all’autorità giudiziaria.

Report attività: AUTODENUNCE: 0, VERIFICA A SEGUITO SEGNALAZIONI ASSEMBRAMENTI: 0, PERSONE CONTROLLATE: 19, ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 17, AUTOVETTURE CONTROLLATE: 11, CONTROLLO DOMICILIARE QUARANTENA: 1.

VOLONTARIATO.

Report attività: UNITA’ IN SERVIZIO: 23, NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 63, AUTODENUNCE: 5, TAXI FARMACO: 4, SPESA A DOMICILIO: 9, DISBRIGO PRATICHE SANITARIE E VARIE: 3.