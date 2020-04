Enna. Puglisi scrive all’Assessore Regionale: “Impossibili le agevolazioni nei mutui Crias”

Il responsabile Rete Imprese Sicilia Salvatore Puglisi ha analizzato la struttura dei prestiti Crias indirizzate alle aziende artigiane. Ha notato che applicando l’attuale disciplina normativa è quasi impossibile riuscire ad accordare benefici anche temporanei da spalmare alle imprese. Benefici necessari in questo momento particolare di blocco delle attività e dei mercati, stabilito per frenare la pandemia Covid 19. Questo succede perché la struttura delle rate dei prestiti privilegiano prima la restituzione degli interessi e poi la parte quota capitale.

“I mutui Crias – dice Puglisi – possono essere sospesi nella quota capitale e non nella quota interesse. Non si capisce quindi quali vantaggi possono essere accordati alle imprese artigiane”.

Per sottolineare questo aspetto il responsabile di Rete Imprese Sicilia ha inviato nei giorni scorsi una nota all’assessore regionale al Bilancio Gaetano Armao proprio per ribadire questo aspetto e tentare di porre rimedio.

Nella nota Puglisi sottolinea: “Premesso che l’attuale crisi economico-sanitaria non ha precedenti nella storia e che moltissime aziende artigiane sono state costrette a chiudere per provvedimenti legislativi o per fatti oggettivi quali la riduzione delle commesse o la mancanza di materie prime. Parecchie di esse si trovano alle prese con le normali scadenze di costi di gestione, ma sono chiamate anche a pagare le rate di prestiti per investimenti effettuati”.

Ecco quindi che pone il problema Crias: “Considerato che le rate dei prestiti Crias possono essere sospese nella sorte capitale, ma non negli interessi e che esse, in particolare le rate di mutuo, all’inizio del piano ammortamento, sono costituite in gran parte da interessi”.

Quindi il costo maggiore per le imprese non può essere neppure sospeso. Restando ferma così la disciplina Puglisi domanda all’assessore Armao: “Quali sono i vantaggi accordati ad un artigiano in difficoltà? Mi sembra necessario un intervento della Regione a sostegno di coloro che hanno acceso questa tipologia di prestiti”.

