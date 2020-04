Enna: l’Istituto Lincoln a sostegno della disabilità

Pubblichiamo qui di seguito articolo Alda Luana Di Dio tratto dal sito dedalomultimedia.it.

“L’ Istituto A. Lincoln di Enna prende posizione unica e compatta a sostegno delle famiglie dei disabili così come espresso nella lettera aperta, al Presidente della Regione On. N. Musumeci, da parte del giornalista Massimo Castagna, padre di un ragazzo diversamente abile.

“È indispensabile – spiega il Dirigente del Lincoln prof. A. Di Dio – che con servizi alternativi si rafforzi il lavoro che la scuola in questo frangente particolare sta facendo ma che, sicuramente, da sola, non può sostenere”.

“Integrazione” non è solo “imparare cose”, ma è anche soprattutto attivare relazioni, difficili da realizzare oggi. Sebbene il gruppo “inclusione” dei docenti abbia rimodulato gli interventi educativi, costruendo strategie e strumenti che consentano ad ogni allievo di raggiungere gli obiettivi che ad inizio anno erano stati individuati, sicuramente, giochi interattivi didattici, video lezioni, non potranno mai sostituirsi anche solo a quell’ora d‘aria “tanto importante per i nostri ragazzi”.