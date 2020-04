Enna: la giornalista Daniela Accurso si reinventa in “Una storia capovolta”

La giornalista Daniela Accurso si cimenta nel raccontarsi attraverso un libro da titolo molto originale, “Una storia capovolta”, edito Albatros.

Ennese ma palermitana di adozione, pluripremiata per la sua carriera, la Accurso ha un’esperienza di comprovati riconoscimenti, grazie al suo impegno, ma anche alla sua creatività.

Storia semi autobiografica di una mamma a 16 anni, ma 44 anni fa, quando in Sicilia era scontato il matrimonio riparatore. La protagonista si sposa, in controtendenza, nel senso che va contro il volere dei suoi, che non vorrebbero, presagendo un divorzio, che poi è avvenuto, ed una innovativa soluzione: tenere il bambino, ma non convolare a nozze. Non fu così e dunque la vita di questa mamma bambina si districa tra dimenticanze, stupore, gags, tradimenti e divorzi, con un epilogo per niente scontato.

Daniela Accurso si reinventa quindi. Prima donna ad essere incaricata a capo di un ufficio stampa istituzionale, è stata la voce di Samana, per 15 anni, la comunità per il recupero dei tossicodipendenti di Mauro Rostagno, poi ideatrice di una stagione di incontri con personaggi illustri che tutti ricordiamo ed, ancora, collaboratrice di Repubblica, Rai Tre, Panorama on line, Live Sicilia.

Adesso pure scrittrice.

Ci sono riferimenti ad Enna?

“Si e no, Enna mia ha profondamente delusa”. Questa la risposta dell’Accurso.

Il libro ha una dedica?

“Certo – risponde – il mio nipotino, Francesco, che ha scritto pure la prefazione”.

Perché si dovrebbe leggere il suo libro?

“Perché è dedicato alle donne. Tutte, in una frase, un episodio, uno stato d’animo, si ritroveranno”.

E gli uomini?

“Quelli sono un mondo a parte. Io non sono per la parità, ma per la complementarietà.

Gli uomini sono legati sempre. Ad una donna, una mamma, una sorella una moglie. Mai liberi.

Ma non come vincolo, come legame interiore”.

Ha un rimpianto?

“Uno? Mille. Però è andata così. Di certo non sarei dovuta vivere qui. Non è la mia dimensione. Ma ormai è andata, proprio come una storia capovolta” conclude l’autrice.