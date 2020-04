Enna: il 4 Maggio riaprono i centri di riabilitazione

La notizia arriva da Palermo ed è quella che lunedì 4 Maggio riaprono i centri di riabilitazione.

I responsabili di Csr e Aias avrebbero chiesto l’autorizzazione alla Regione per riaprire ed è arrivato l’ok.

Una notizia fortemente attesa per le migliaia di disabili e familiari che avevano interrotto bruscamente i trattamenti dopo il peggiorare dei contagi da covid-19.

Le modalità con le quali si potrà ritornare ai trattamenti riabilitativi saranno comunicati successivamente. Ovviamente tutto è subordinato alle condizioni di contagio, che al momento mettono la Sicilia come una delle regioni che ha saputo contenerlo.

Intanto sempre per il 4 Maggio il Comune di Enna sta acquistando 30.000 mascherine da distribuire alla cittadinanza.