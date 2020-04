Enna: bonus da 800 euro per gli studenti fuori sede

L’Ale Ugl ha reso noto ai propri iscritti il bando che sostanzialmente consente di ottenere un bonus da 800 €.

“Con questo bando – spiega Salvo Di Mattia, vice segretario nazionale dell’Ale Ugl – i nuclei familiari che hanno figli studenti fuori dalla Sicilia a cui hanno preso in affitto camere o case possono concorrere all’ottenimento del bonus”.

Possono presentare domanda per l’attribuzione del contributo economico gli studenti residenti in Sicilia da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente bando, frequentanti corsi universitari fuori dalla Regione Siciliana, che:

1. siano iscritti regolarmente per l’anno accademico 2019/2020 a:

a) corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;

b) corsi di laurea attivati prima dell’entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n.509;

c) corsi di alta formazione artistica e musicale, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

d) corsi di dottorato di ricerca (attivati dalle università italiane ai sensi dell’art. 4 del D.L. 03/07/1998 n. 210) purché non retribuiti;

e) corsi di specializzazione (attivate dalle università italiane, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368) purché non retribuiti.

2. siano in possesso dei requisiti economici di cui all’art. 4.

3. I benefici non possono essere concessi agli studenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano iscritti a corsi tenuti in Sicilia da Università aventi sede fuori dalla Regione;

b) siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari livello conseguito in Italia o conseguito all’estero e avente valore legale in Italia, inclusi la laurea dei corsi pre-riforma e il diploma universitario (equiparato alla laurea triennale).