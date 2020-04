Enna. Aggiornamento Coc: 16 i nuclei familiari interessati dal contagio

Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni con dati aggiornati alle ore 17 di oggi, venerdì 17 Aprile, a cura del Centro Operativo Comunale di Enna.

SANITA’. La situazione resta uguale a ieri, ovvero 23 positivi, 3 deceduti, 1 guarito. Si resta in attesa dell’esito di 192 tamponi. Dall’analisi dei dati relativi ai positivi presenti in città si evidenzia che i nuclei familiari interessati, ovvero che vedono la presenza al proprio interno di almeno un componente positivo, è pari a 16.

Per quanto riguarda i ricoveri presso l’Ospedale “Umberto I” di Enna, il numero complessivo è oggi pari a 89 così suddivisi: 0 in pre-triage; 1 ricoverati in rianimazione; 78 ricoverati reparti Covid; 10 ricoverati in terapia sub-intensiva; 0 pazienti trasferiti oggi a Leonforte per completare il decorso ospedaliero.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE). Continuano i controlli presso gli esercizi commerciali, oltre ai consueti controlli relativi al transito veicolare e pedonale. Nessuna sanzione amministrativa né deferimento all’autorità giudiziaria.

Report attività: AUTODENUNCE: 0, VERIFICA A SEGUITO SEGNALAZIONI ASSEMBRAMENTI: 0, PERSONE CONTROLLATE: 39, ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 3, AUTOVETTURE CONTROLLATE: 33, CONTROLLO DOMICILIARE QUARANTENA: 1.

VOLONTARIATO. Report attività: UNITA’ IN SERVIZIO: 30, NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 70, AUTODENUNCE: 5, TAXI FARMACO: 22, SPESA A DOMICILIO: 7, DISBRIGO PRATICHE SANITARIE E VARIE: 4.

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. I nuclei familiari che hanno usufruito, fino ad oggi, dell’iniziativa del pacco spesa continua ad aumentare, sfiorando il numero di 800. Per questa ragione si fa appello affinché coloro che ne hanno la possibilità sostengano l’azione di assistenza alla popolazione versando un contributo economico utilizzando il Conto Corrente appositamente predisposto dal Comune di Enna acceso presso BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA-FILIALE DI ENNA IBAN IT74Z0503616800CC0551777997 CONTO: COMUNE DI ENNA EMERGENZA COVID19.