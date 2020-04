Caltanissetta: segnalati due ventenni trovati in possesso di marijuana per uso personale.

I poliziotti della sezione volanti hanno segnalato due ventenni, entrambi per uso personale di sostanze stupefacenti, fermati ieri, in due distinte circostanze. L’equipaggio di una volante, nel corso dei servizi di prevenzione finalizzati al contenimento del contagio del Covid-19, ha proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due persone, che transitava per via Leone XIII. Una volta fermato il mezzo, dalla parte posteriore dell’abitacolo, si è materializzato un terzo passeggero che, per eludere il controllo, si era nascosto alla vista della polizia. Dall’auto proveniva un forte odore di marijuana e i tre occupanti, identificati per tre ventenni, gravati da precedenti di polizia per stupefacenti, sono stati sottoposti a perquisizione personale. Uno dei tre giovani spontaneamente ha consegnato agli agenti un sacchetto contenente cinque grammi di marijuana che teneva celata negli slip. Nel corso di un altro controllo eseguito in Via Luigi Rizzo, gli agenti hanno fermato due giovani appiedati, uno dei quali trovato in possesso di una dose di marijuana. I due giovani trovati in possesso dello stupefacente sono stati segnalati all’autorità amministrativa ex art.75 del D.P.R. 309/1990. Tutti e cinque i fermati sono stati sanzionati amministrativamente per violazione delle misure di contenimento del Covid-19.