Caltanissetta: nisseno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, resistenza, lesioni e danneggiamento.

Nella nottata del 14 aprile 2020, i Carabinieri della Tenenza di San Cataldo hanno tratto in arresto, in flagranza, per i reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento un 29enne nisseno, residente a San Cataldo.

Il giovane aveva aggredito la ex convivente e alla presenza dei militari intervenuti tentava di percuoterla nuovamente, tentativo non andato a buon fine, usando altresì violenza contro i militari. I Carabinieri hanno pertanto accompagnato il predetto presso gli uffici della Tenenza di San Cataldo, dove è stato dichiarato in stato di arresto.

L’arrestato è stato poi condotto presso la casa circondariale “MALASPINA” di Caltanissetta.