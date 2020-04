Enna: attivate due Unità Speciali di Continuità Assistenziale

Si sono insediate ieri due U.S.C.A. (Unità Speciali Continuità Assistenziale) nell’ASP di Enna, con allocazione una presso i locali del Poliambulatorio del Comune di Nissoria, per i Distretti di Agira e Nicosia, e una nel Comune di Enna presso i locali della Medicina Sportiva, per i Distretti di Enna e Piazza Armerina, in servizio dalle ore 8 alle ore 20.

In atto sono operativi 4 Medici di Continuità Assistenziale e 3 infermieri per ciascuna USCA.

Con l’insediamento delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, secondo le indicazioni dell’Assessorato Regionale della Salute, si definisce il quadro di assistenza territoriale a favore dei pazienti in isolamento domiciliare.