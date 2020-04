Enna: Asp, intensificata la consulenza telefonica nei Consultori Familiari

L’emergenza COVID-19 e le relative misure di prevenzione del contagio stanno mettendo a dura prova le famiglie e, in particolare, le donne, che si trovano costrette a ridurre tutti i contatti con l’esterno e con le strutture socio-sanitarie.

Nella consapevolezza che il counselling ed il sostegno psico-sociale sono fondamentali per il miglioramento della salute e la tutela dell’utenza fragile, il Dipartimento Materno Infantile dell’ASP di Enna ha intensificato l’attività di consulenza telefonica da parte degli assistenti sociali e degli psicologi dei Consultori Familiari, anche attraverso l’utilizzo dello “smart working”.

A tal fine, il servizio psico-sociale telefonico già attivo in alcuni distretti è stato esteso, ampliando sia il numero di operatori coinvolti che le giornate e le fasce orarie dedicate.

Da lunedì a venerdì, ore 8.00-14.00, gli operatori di Enna rispondono ai numeri 0935 520804/666/667/225/539.

A Piazza Armerina 0935 981859/867; a Barrafranca 0934 404009, a Leonforte 0935 66430 e a Nicosia 0935 671510.

Nei pomeriggi gli operatori rispondono ai seguenti numeri: lunedì ore 15.00 – 18.00 0935 520539/666 oppure al numero 0935 671510, e giovedì ore 15.00 – 18.00 al numero 0935 520666.