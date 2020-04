Enna. Aggiornamento Coronavirus in provincia: deceduta 73enne di Agira, secondo contagio a Regalbuto

Un bilancio pesante quello delle ultime 48 ore per la provincia di Enna e la sua sanità.

Salgono a due i decessi ad Agira avvenuti nelle ultime ore all’Umberto I di Enna. A perdere la vita infatti anche una donna di 73 anni.

Sono in totale 9 le morti accertate in uno dei comuni “zona rossa” della nostra provincia. Sempre nel nosocomio “Covidcenter”, perdeva la vita un uomo di Enna di 78 anni.

Le morti sono sempre dolorose, ancor più ai tempi dell’emergenza coronavirus, perché caratterizzate dalla solitudine delle vittime e dei familiari; ma la tragedia si è consumata a Nicosia. Giusy, una giovanissima mamma di appena 19 anni, ha perduto la sua vita poco dopo averne messa una al mondo, quella del suo bimbo. Destino beffardo il suo, inconsolabile la famiglia.

Mentre i ricoveri all’Umberto I diminuiscono, e i dati diramati dalla Regione Sicilia confortano sul numero dei contagi, il sindaco di Piazza Armerina annuncia due nuovi casi, in totale salirebbero a tredici le persone che hanno contratto il virus nella città dei mosaici. Molti dei quali operatori sanitari. Sale a due i positivi nel Comune di Regalbuto.

Si è in questi giorni intensificato da parte dell’Asp il numero di tamponi fatti nei comuni della provincia, inoltre si è sbloccato il fermo degli esiti, dopo che l’Azienda ha attivato convenzioni con altri laboratori analisi accreditati. Due elementi che contribuiscono a “scovare” nuovi casi, anche asintomatici e rendere il quadro complessivo più chiaro.

Per finire a Troina, nella sua Oasi, sono 167 i positivi di cui 102 pazienti e 65 operatori.

Angela Montalto