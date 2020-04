Troina: Oasi, una suora è la quinta vittima del Coronavirus

È una suora laica consacrata all’Oasi Maria Santissima di Troina la quinta vittima di coronavirus dell’Istituto di Ricerca.

Sale, inoltre, a 166 (+ 4 ovvero 102 pazienti e 64 operatori) il numero dei positivi ufficiali del Centro fondato da padre Ferlauto, divenuto tristemente uno dei focolai più importanti, in termini di numeri, dell’Isola.

La donna, molto avanti con gli anni, aveva per via dell’età altre patologie che non le hanno consentito di vincere la sua battaglia.