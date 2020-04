Enna: prorogata fino al 3 Maggio la zona rossa nei Comuni di Agira e Troina

Con l’ordinanza contingibile e urgente n.16 del 11.04.2020 del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci viene prorogata la zona rossa per i Comuni di Troina e Agira fino al 3 Maggio.

L’ordinanza riguarda anche i Comuni di Salemi e Villafrati.

Nei territori di questi Comuni “è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente… In deroga al superiore comma, è unicamente consentito il transito in ingresso e/o in uscita dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché esclusivamente per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico delle piante. Per la applicazionedel presente articolo si rinvia alle circolari interpretative della Ordinanza contingibile e urgente n.11 del Presidente della Regione”.