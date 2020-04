Enna. Disabilità e Coronavirus, il Pd si farà portavoce di tutte le problematiche

Nota stampa del Segretario del Circolo di Enna Alta del Partito Democratico Paolo Spampinato in merito all’appello lanciato dal giornalista Massimo Castagna relativo al tema della disabilità.

“In relazione ed a supporto dell’accorato appello lanciato a mezzo stampa da Massimo Castagna, Direttore Responsabile della testata giornalistica online “Dedalomultimedia” al Presidente della Regione Sicilia, On. Musumeci, in favore di iniziative volte a “mitigare” lo stato di difficoltà attraversato in questo difficile periodo dai soggetti affetti da disabilità e dai loro familiari.

Mi preme rimarcare come da sempre il Partito Democratico sia vicino a tali temi e lo sia certamente per la particolare sensibilità della Comunità da cui è costituito e che rappresenta.

Per tali ragioni non posso che unirmi, come Segretario di partito e come cittadino, a tali istanze e rassicurare tutti coloro i quali vivono giornalmente le difficoltà rappresentate che il Partito Democratico ennese si farà portavoce di tali sollecitazioni sfruttando tutti i canali istituzionali possibili, affinché questo “grido” non resti inascoltato, vengano adottate delle particolari misure e consentite deroghe rivolte a coloro che convivono con le disabilità, ciò anche perché non si corra il rischio di pensare che per uscire dall’attuale crisi basti dare risposte di natura economica e non anche sociale ed assistenziale.

Il PD si batterà sempre perché non predomini l’indifferenza e si ragioni il più possibile in termini complessivi ed organici proprio per evitare che fasce della popolazione si ritrovino ad affrontare in solitudine le difficoltà del presente e del prossimo futuro”.