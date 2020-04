Enna. Coronavirus, aggiornamento Coc: 94 i ricoveri all’Umberto I

Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni con dati aggiornati alle ore 17 di oggi, martedì 14 Aprile, a cura del Centro Operativo Comunale di Enna.

SANITA’. Il numero di tamponi positivi nella nostra città scende a 22, purtroppo a seguito di un decesso. Si resta in attesa dell’esito di 161 tamponi. Per quanto riguarda i ricoveri presso l’Ospedale “Umberto I” di Enna, il numero complessivo è oggi pari a 94 così suddivisi: 0 in pre-triage; 4 ricoverati in rianimazione; 78 ricoverati reparti Covid; 12 ricoverati in terapia sub-intensiva; 1 pazienti trasferiti oggi a Leonforte per completare il decorso ospedaliero.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE). L’attività di controllo del flusso automobilistico nel corso delle festività pasquali non ha registrato nessuna particolare evidenza. Nel corso della giornata odierna sono ripresi i controlli presso gli esercizi commerciali. Nessuna sanzione amministrativa né deferimento all’autorità giudiziaria.

Report attività del 13/04/2020: AUTODENUNCE: 0, VERIFICA A SEGUITO SEGNALAZIONI ASSEMBRAMENTI: 0, PERSONE CONTROLLATE: 34, ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 0, AUTOVETTURE CONTROLLATE: 34.

Report attività del 14/04/2020: AUTODENUNCE: 0, VERIFICA A SEGUITO SEGNALAZIONI ASSEMBRAMENTI: 0, PERSONE CONTROLLATE: 66, ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 6, AUTOVETTURE CONTROLLATE: 60.

VOLONTARIATO (attività del 12-13-14/04/2020). UNITA’ IN SERVIZIO: 44, NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 90, AUTODENUNCE: 7, TAXI FARMACO: 20, SPESA A DOMICILIO: 6, DISBRIGO PRATICHE SANITARIE: 4.

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. E’ ripresa l’attività di consegna dei pacchi spesa, mentre da domani partirà la consegna del secondo giro.