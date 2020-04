Enna. Aggiornamento Coronavirus: un decesso nel capoluogo, due a Piazza Armerina

Seconda vittima del Coronavirus nel capoluogo, il 73enne ex dipendente dell’Asp aveva un quadro clinico già compromesso degenerato ulteriormente con l’avvento del virus.

Si registra, sempre su Enna, un altro caso sospetto. L’uomo è stato trasferito all’Umberto I da altro nosocomio, nel quale si trovava per patologie pregresse. Il quadro non sarebbe chiaro e per questo è stato necessario ripetere il tampone.

Salirebbero dunque a 26 i casi nella città di Enna (tra cui 2 decessi e 1 guarito).

Durante queste festività pasquali anche a Piazza Armerina si sarebbero registrati due decessi. Entrambi i cittadini si trovavano ricoverati, per motivi sanitari pregressi, in strutture ospedaliere di altre province siciliane. E si attesterebbe a 11 il numero dei positivi.

I comuni più colpiti – i dati sono parziali su tutto il territorio per via dell’esito dei tamponi – rimangono Troina, con 172 contagiati all’interno dell’Oasi; Agira, con 45 casi positivi (di cui 7 deceduti); 23 ad Assoro (di cui 5 deceduti); segue Leonforte che si attesta a 22 casi positivi (di cui 3 deceduti).

Secondo i dati della Regione la provincia di Enna avrebbe 290 casi positivi (+ 1 rispetto a ieri) di cui 16 guariti e 21 decessi ufficializzati.

I ricoverati in ospedale ad oggi sarebbero in totale 104 (162 se si includono i pazienti albergati all’Oasi di Troina), di questi 90 si trovano presso l’Umberto I di Enna, così suddivisi: 74 nei reparti Covid (di cui due in Utic); 4 in Rianimazione; 12 in sub intensiva. Mentre 14 a Leonforte, in via di guarigione.

I casi totali assoluti secondo il Ministero sarebbero 327, ovvero 19,46 casi per ogni 10 mila abitanti.

Angela Montalto