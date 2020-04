Troina: al via i tamponi nelle RSA della città

Prosegue con la mappatura di alcuni dei luoghi più vulnerabili al contagio come le case di riposo per anziani, l’attività di monitoraggio della diffusione del Covid-19 sul territorio comunale di Troina, avviata dall’amministrazione con l’ausilio dell’Asp di Enna.

Dopo i 140 tamponi effettuati stamane ai familiari dei cittadini positivi al virus ed a buona parte di quelli rientrati a Troina a marzo, molti dei quali dalle “zone rosse” del Nord, a partire da oggi pomeriggio verranno effettuati i primi test anche nelle RSA della città, che ospitano complessivamente circa 200 anziani.

Si inizierà con i primi 80 tamponi nelle residenze “Santa Rita” e “San Silvestro”, per poi proseguire, subito dopo Pasqua, con “Villa Rossella” e la casa d’accoglienza dei Padri Cappuccini.

“Grazie al prezioso supporto dell’Asp di Enna – dichiara il sindaco Fabio Venezia – sarà possibile effettuare i tamponi anche nelle case di riposo per anziani. Ringrazio i vertici per l’attenzione dimostrata verso Troina, dichiarata zona rossa, in particolare il direttore sanitario Emanuele Cassarà, il dottor Salvo Madonia, il dottor Franco Belbruno e Michele Manuele per la preziosa collaborazione. L’amministrazione è stata e continuerà ad essere vicina ai centri d’accoglienza ed alle case di riposo del territorio e ringrazia il loro personale per il grande sforzo compiuto per evitare nuovi casi di contagio”.