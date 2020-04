Enna: il Venerdì Santo attraverso gli occhi del celebre fotografo Steve McCurry

Quello di ieri sarà ricordato come il Venerdì Santo del digiuno, per eccellenza. Che per noi ennesi significa sostanzialmente il digiuno dalla processione del Venerdì Santo, e di tutti i riti collegati alla Settimana Santa.

In una situazione di lockdown a livello mondiale, quello che ci è mancato di più da ennesi è stata proprio la nostra tradizione più bella, più intima, più sentita.

Eppure due piccole gioie le abbiamo avute, che ci hanno ricordato ulteriormente – se ce ne fosse stato di bisogno – cos’è per noi ennesi il Venerdì Santo. E sono arrivate entrambe a ora di cena.

La prima, un importante riconoscimento del TG1 nazionale sui riti della Settimana Santa ennese e sull’assenza della processione quest’anno, con tanto di intervista a Monsignor Vincenzo Murgano, l’altra sui social, addirittura a livello internazionale. Sulla pagina instagram stevemccurryofficial del fotografo statunitense pluripremiato e di fama mondiale Steve McCurry, colui che per intenderci più di trent’anni fa aveva ritratto in un campo profughi del Pakistan la “ragazza afgana” dagli occhi verde acqua, avvolta nel suo velo rosso che spiccava sullo sfondo, anch’esso verde, celebre copertina del numero di giugno del 1985 del National Geographic, è apparsa una foto sulla processione di Enna del “Good Friday”, come chiamano gli anglosassoni il Venerdì Santo.

Pochi di noi, fino a oggi, ricordavano della visita di McCurry nella ciità di Enna per documentarne la processione. Lo scatto risale al 2011, come esplicitato dall’hastag, e raffigura il rientro delle confraternite dopo la sosta di preghiera e rifocillamento al Cimitero, ed è accompagnato dalla seguente didascalia:

“Members of the various confraternities continue their #GoodFriday procession. Their masks, called a capirote, is of Spanish origin dating back to the inquisition. Today, the capirote is the symbol of the Catholic penant: only members of a confraternity of penance are allowed to wear them during solemn processions. The face is covered as a sign of mourning for the death of Christ. On #Easter Sunday, they will take off their hats to celebrate the resurrection of Jesus Christ. #Enna , #Sicily , #Italy , 2011”.

McCurry punta l’attenzione sul celebre cappuccio chiamato “capirote” dallo spagnolo, che durante la processione copre interamente la testa dei confrati, lasciando scoperti solo gli occhi, risalente al periodo dell’Inquisizione spagnola e attualmente simbolo di penitenza e solenne lutto per la morte di Gesù Cristo. A riprova di ciò, il fatto che nella domenica di Pasqua, durante la celebrazione de ‘a Paci, i confrati arrotolano all’in su questi copricapi sulle loro teste.

Grazie, dunque, Maestro McCurry per questo omaggio a Enna. L’aspettiamo ora per il Venerdì Santo 2021.

Questo il link per vedere il post originale della foto, e i vari commenti, dopo meno di un giorno giunto a più di 60mila “like”.

https://www.instagram.com/p/B-zx-UFHDvq/

Giuliana Maria Amata