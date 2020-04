Enna. I Giovani Commercialisti: “Regaliamo un momento di felicità a 48 bambini”

I Giovani Commercialisti di Enna regalano 48 Uova di Pasqua ai bambini delle famiglie bisognose della città. Roberta Beccaria, presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti della Provincia di Enna, d’intesa con il direttivo, ha voluto destinare una somma quale contributo all’Unitalsi che ha fornito le Uova di Pasqua.

Com’è noto l’Unitalsi è un’associazione di volontariato che si occupa del trasporto ammalati a Lourdes e nei Santuari Internazionali. Le Uova sono state poi donate alla Protezione Civile di Enna che, insieme ad altri doni, ha provveduto a distribuirle ai bambini.

Con la stessa somma i Giovani Commercialisti hanno centrato due obiettivi. Hanno assicurato un contributo all’Unitalsi e hanno regalato un momento di felicità a 48 bambini che, in questo modo, hanno potuto stringere fra le braccia il loro Uovo di Pasqua.

“Con i colleghi dell’Unione – dice Roberta Beccaria – abbiamo pensato ad un modo che potesse portare un sorriso in questo periodo storico così difficile. E quale migliore sorriso se non quello dei bambini? L’idea è stata sin da subito accolta da tutti i colleghi i quali si sono prodigati affinchè potessimo far diventare questo pensiero un gesto di amore”.

Anche questa volta messi da parte Iva, Irpef e diavolerie contabili varie i commercialisti si sono saputi fare i conti, e bene, anche mettendo a saldo tanta solidarietà e larghi sorrisi dei bambini.

“Siamo felici – conclude il presidente dei Giovani Commercialisti di Enna – di aver potuto donare un contributo all’Unitalsi e allo stesso tempo di aver portato un po’ di gioia nelle case. Un grazie di cuore va anche alla Protezione Civile di Enna che ci ha aiutati”.

Paolo Di Marco