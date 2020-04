Enna: da Agira un “dolce” sostegno ai reparti Covid dell’Umberto I

Cassatelle per tutti coloro che, in questi giorni, saranno nei reparti COVID dell’Ospedale Umberto I di Enna.

L’azienda Dolc’è, specializzata nella produzione di cassatelle, il famoso dolce tipico di Agira, offre i suoi prodotti, le rinomate “Cassatelle di Agira”, note in tutto il mondo, agli operatori sanitari e agli ospiti dei reparti COVID.

Nell’involucro dei prodotti sono stampate le seguenti parole: “Il nostro miglior modo per dirvi grazie”.

Agira, zona rossa, sta vivendo giorni di grande dolore e forte preoccupazione a causa della catena dei contagi diffusasi tra la popolazione.

La direzione dell’ASP e dell’ospedale ringrazia l’azienda per la donazione.

“Tanti e continui i gesti di generosità – fanno sapere – verso operatori e pazienti e chiediamo scusa se non riusciamo a citarli tutti. Ma ringraziamo vivamente tutte e tutti i donatori di cui avvertiamo con forza il messaggio di condivisione nei giorni più duri e difficili per la tutela della salute della nostra gente”.