Enna: Confartigianato, il presidente della categoria alimentazione Luigi Mascaro scrive ai colleghi

Il presidente provinciale della categoria alimentazione di Confartigianato Imprese Enna Luigi Mascaro, ristoratore ennese, in questo momento di emergenza sanitaria, scrive agli imprenditori del settore e agli amici e colleghi commercianti e artigiani.

Ecco il testo del documento.

“In questo difficile momento che noi tutti stiamo attraversando voglio, con questa lettera, farvi sentire la mia vicinanza. Volevo assicurarvi che la nostra Associazione, a tutti i livelli, è stata ed è lì a cercare di difendere i diritti di tutte le categorie rappresentate, tenendo costantemente aggiornati gli organi territoriali su quanto accade e su quanto si sta facendo per ottenere la tutela delle nostre piccole imprese. E’ chiaro che ogni decisione, che piaccia o no, viene alla fine adottata dagli organi di governo nazionali o probabilmente, europei.

La crisi è ormai un dato di fatto ed il Covid-19 ha dato il colpo di grazia ad una, di certo non floridissima, realtà economica territoriale. La categoria che ho l’onore di rappresentare e che include bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, ecc… accanto a quella delle attività alberghiere ed extralberghiere, è senza dubbio la più colpita e spera ormai nel tanto agognato boom economico.

Tutti ci aspettiamo un grande aiuto e ci auguriamo che lo Stato faccia molto di più di quello che ha deciso di fare in termini di sviluppo economico fin’ora. La Confartigianato lavora senza sosta e rimane punto di riferimento per molti, anzi colgo l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti e la giunta per l’instancabile attività che stanno svolgendo. I progetti, gli eventi e le manifestazioni che avevamo già calendarizzato sono solo posticipati, in quanto non compatibili con le disposizioni che si sono susseguite nei vari decreti emanati dal governo.

Auguro a tutti noi di riprendere presto le nostre attività lavorative e quotidiane.

Buona Pasqua, Luigi Mascaro”.