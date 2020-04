Enna: Associazione Mondoperaio dona 200 colombe pasquali ai detenuti del carcere

La Pasqua è ormai arrivata e l’Associazione Mondoperaio di Enna, puntuale come sempre a dare il proprio contributo solidale nei confronti di chi vive momenti meno fortunati, quest’anno, in occasione della Pasqua 2020, ha deciso di indirizzare il proprio intervento nei confronti dei detenuti del carcere di Enna. Domani, infatti, dopo il pranzo in mensa ogni detenuto riceverà una colomba pasquale.

A consegnare le 200 colombe alla direttrice del carcere ennese provvederà, questa mattina, la Croce Rossa Italiana.

“Piccoli gesti – commentano dall’associazione – che ci fanno sentire uniti in comunità. In momenti duri come quelli che stiamo vivendo, azioni del genere acquistano un significato ancora più grande.”