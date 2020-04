Enna. Aggiornamenti Coronavirus: 3 contagi a Villarosa, 18 a Leonforte

Nel Comune di Villarosa i casi di positivi al Coronavirus sono al momento tre. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Fasciana.

Il sindaco di Leonforte Carmelo Barbera ha pubblicato sul proprio profilo Facebook la relazione di oggi, sabato 11 Aprile, del Coc del proprio Comune che riportiamo qui di seguito.

“• Emergenza sanitaria: si registrano due nuove positività; si tratta di pazienti già ricoverati i cui tamponi sono risultati positivi; il numero dei pazienti attualmente positivi sale a 18 di cui 17 ricoverati e uno posto in isolamento domiciliare; non si registrano altri decessi e, quindi, il numero dei deceduti è 4; nella data odierna non è stato registrato nessun nuovo guarito. I ricoverati in via di guarigione presso il P.O. “Ferro Branciforti Capra” sono 16 e sono in attesa degli esiti dei tamponi al fine di verificarne l’avvenuta guarigione. I soggetti, non positivi, posti in osservazione dall’Asp e in quarantena domiciliare sono 50. Sono stati effettuati dal Dipartimento di igiene dell’Asp n. 2 tamponi presso domicilio con il supporto del Volontari della Protezione Civile di Leonforte. I dati anzidetti vengono ricavati dalle comunicazioni ufficiali della Prefettura e dell’ASP di Enna.

• Emergenza alimentare: Attraverso le risorse fin qui utilizzate sono stati consegnati, nella data odierna, ulteriori 62 buoni alimentari; i nuclei familiari complessivamente raggiunti dalla suddetta misura sono 184; nella data odierna sono stati altresì consegnati dai Volontari della Protezione Civile n. 5 pacchi alimentari, nonché donati, a diversi nuclei familiari, uova di Pasqua e dolci tipici pasquali.

• Controllo del Territorio: l’attività di controllo del territorio viene svolta, a supporto del lavoro svolto dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, dalla Polizia Municipale. Si tratta di attività quotidiana che consiste nel controllo delle persone e dei veicoli, anche per il tramite di appositi posti di blocco; controllo presso le attività commerciali finalizzato anche al rispetto delle distanze di sicurezza e ad evitare assembramenti. I dati dei controlli odierni effettuati dalla sola Polizia Municipale sono i seguenti: 9 controlli in posti di blocco e 12 attività commerciali. La Polizia Municipale, nella data odierna, è stata altresì impegnata a supporto delle attività di esecuzione e di tamponi presso il Pronto Soccorso del P.O. di Leonforte. È stata, inoltre, pianificata, insieme al Commissariato di P.S. di Leonforte, l’intensificazione delle attività di controllo del territorio prevista per le giornate di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo.

• Coordinamento tecnico: Sono state espletate le attività necessarie di coordinamento con la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti per il Comune di Leonforte al fine di effettuare la raccolta sulla scorta di quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali in ragione dell’emergenza sanitaria.

• Coordinamento attività amministrative: sono state discusse ulteriori modalità di sostegno economico in favore dei beneficiari dei Cantieri di Servizi investendo, all’uopo, l’Amministrazione Comunale al fine di ricercare, anche per il tramite dei competenti uffici, idonee soluzioni”.