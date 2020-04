Enna: sale a 23 il numero dei positivi in città, si attende l’esito di 175 tamponi

Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni con dati aggiornati alle ore 17 di oggi, venerdì 10 Aprile, a cura del Centro Operativo Comunale di Enna.

SANITA’. Il numero di tamponi positivi nella nostra città sale a 23. Si resta in attesa dell’esito di 175 tamponi.

Per quanto riguarda i ricoveri presso l’Ospedale “Umberto I” di Enna, il numero complessivo è oggi pari a 98 così suddivisi: 6 in pre-triage; 75 ricoverati reparti Covid; 11 ricoverati in terapia sub-intensiva; 6 ricoverati in rianimazione. 14 pazienti complessivi in degenza a Leonforte per completare il decorso ospedaliero.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE). Prosegue l’attività di controllo del flusso automobilistico, degli esercizi commerciali e delle persone presenti sul territorio cittadino. Nessuna sanzione amministrativa né deferimento all’autorità giudiziaria. Si moltiplicano intanto le manifestazioni di solidarietà nei confronti della Polizia Municipale al cui comando è stato fatto omaggio, oggi, dalla ditta Ficodì di Gagliano C.to 30 flaconi di disinfettante per mani. La Polizia Municipale ha invece donato 100 visiere arrotolabili, progettate dall’ennese Mauro Todaro e realizzate in collaborazione con Gaetano Pellegrino, agli operatori sanitari impegnati nell’emergenza sanitaria. Lo stesso Mauro Todaro ha donato 24 visiere alla Polizia Municipale mentre altre 10 sono state donate, sempre alla Polizia Municipale da Flavia Tomasello di “Mutazioni”, a cui si aggiungono 20 mascherine riutilizzabili donate da Ivana Riccobene.

AUTODENUNCE: 0, VERIFICA A SEGUITO SEGNALAZIONI ASSEMBRAMENTI: 0, PERSONE CONTROLLATE: 66, ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 31, AUTOVETTURE CONTROLLATE: 50.

VOLONTARIATO. UNITA’ IN SERVIZIO: 26, NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 60, AUTODENUNCE: 2, TAXI FARMACO: 11, SPESA A DOMICILIO: 10, DISBRIGO PRATICHE SANITARIE: 0.

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. Sono circa 650 i nuclei familiari raggiunti dall’iniziativa del pacco spesa. La conclusione del primo giro di consegna dei pacchi è fissata per il prossimo martedì 14 aprile. Da mercoledì 15 aprile partirà il secondo giro di consegne.