Enna. Il direttore generale Asp Iudica: “Gratitudine e riconoscenza per tutti gli operatori sanitari”

“Gratitudine e riconoscenza per i medici, per gli infermieri, per gli operatori sanitari che operano con professionalità e umanità”.

Sono i sentimenti che il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna Francesco Iudica ha registrato da parte dei pazienti ricoverati nei reparti COVID dell’Ospedale Umberto I di Enna.

“Oggi – ha dichiarato – ho visitato i reparti delle aree COVID per ringraziare gli operatori che sono impegnati in prima linea, e con successo, nella cura degli ammalati. Ho raccolto unanimi sentimenti di gratitudine per il personale, per medici, infermieri e operatori per la loro abnegazione, per la presenza infaticabile e premurosa. La dedizione assoluta nel tutelare la salute dei malati e il prodigarsi con spirito umanitario rendono onore a tutti coloro che esercitano la professione medica, infermieristica e sanitaria con sacrificio e vicinanza alla sofferenza dei pazienti e dell’intera collettività, colpita in più modi dalla diffusione del virus”.