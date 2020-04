Enna. Disabili: annullata l’apertura della Villa Torre di Federico

Nuove disposizioni del Comune di Enna che annullano parzialmente l’ordinanza sindacale n.29 del 5 aprile 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, con questa nuova disposizione, non è più autorizzato l’accesso alla Villa comunale Torre di Federico delle persone autistiche, con Adhd, con disabilità fisiche e/o intellettive, con disturbi del neurosviluppo e deficit neurosensoriali, residenti nel comune di Enna.