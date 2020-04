Enna: Coronavirus, il punto della situazione in provincia. Primo contagio a Regalbuto

Nella giornata di oggi si è registrato il primo caso di contagio da Coronavirus anche nel comune di Regalbuto, rimasto esente fino a questo momento.

Annotiamo il primo decesso nel piccolo comune di Cerami, dove vi sono sei soggetti positivi di cui il primo cittadino, Silvestro Chiovetta.

Sale il numero di contagi, o per lo meno il conteggio di essi, nei comuni di Agira, che tocca quota 40, e Assoro con 22 positivi e 5 decessi.

Si registra un + 2 anche nel comune capoluogo, dove rispetto a ieri ci sono 26 persone in più in attesa dell’esito del tampone per un totale di 175 soggetti.

Il numero totale di decessi accertati in provincia è di 19 persone e potrebbe stabilizzarsi a 24, con l’arrivo dei referti. Dall’inizio della pandemia Enna ha avuto 316 casi positivi totali.