Troina: nella terza città in Sicilia per numero di contagi mancano i tamponi

“Da diversi giorni sollecitiamo l’ASP di Enna, con richieste sia verbali che scritte, per effettuare i tamponi ai soggetti in quarantena, ai familiari dei dipendenti dell’Oasi con sintomi, a chi è rientrato in Sicilia da più di 14 giorni e a chi in questo momento è esposto al contagio per ragioni lavorative. Siamo in attesa di una risposta, ma a quanto pare scarseggiano i tamponi. Non è nostra intenzione alimentare polemiche, soprattutto in questo momento di emergenza, ma crediamo che occorra al più presto porre rimedio a questa grave situazione. Sarà nostra cura tenere aggiornati i cittadini”.

È questo lo sfogo pacato del sindaco Fabio Venezia, anche lui risultato positivo al Coronavirus e costretto a casa ormai da giorni, alle prese con febbre, tosse e qualche problema respiratorio che sembrano in fase di miglioramento.

Troina, in realtà la sua Oasi, è tra i comuni siciliani con il più alto numero di contagiati. Si colloca – di dieci – al terzo posto dopo Catania e Messina. Seguita dalla vicina Caltanissetta, Palermo, Villafrati, Mascalucia, Agira, il comune proclamato “zona rossa” nell’ennese, San Cataldo e Salemi.

Restano perciò – come annuncia il post di Fabio Venezia – invariate le informazioni numeriche che riguardano l’epidemia: tra i pazienti abbiamo 102 positivi e 87 negativi. Per ciò che concerne gli operatori risultano 60 positivi e 121 negativi esaminati.

Il Covid19 sta mettendo a dura prova l’Istituto di Ricerca abbarbicato sulla montagna. A oggi, purtroppo, si contano ben quattro vittime, che hanno perso la loro battaglia all’Umberto I di Enna, dove si trovano pochi altri pazienti presso i reparti covid. L’Oasi è stata colpita alla sua anima, i pazienti e, di riflesso, le loro famiglie, ma anche il vertice di questa eccellenza siciliana, ovvero il presidente, don Silvio Rotondo.

Di questa sera la notizia che la Protezione Civile Nazionale invierà dispositivi di protezione a Troina, ad annunciarlo, sul suo profilo Facebook, il sindaco Venezia. “Poco fa mi ha chiamato il Capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, che ringrazio di cuore per l’attenzione dimostrata per il nostro territorio in questo difficile momento. Lo ringrazio anche per la sensibilità umana dimostrata per il mio attuale stato di salute. Lo stesso mi ha ribadito, nonostante le non poche difficoltà a livello nazionale, il massimo impegno della Protezione civile per non far mancare i dispositivi di protezione per chi è impegnato a gestire l’emergenza sulla prima linea della trincea. Ringrazio anche Luigi D’Angelo (Direttore operativo nazionale per il Coordinamento delle emergenze) e Calogero Foti (Direttore regionale della Protezione civile) per lo straordinario impegno in questa difficile fase per il nostro Paese”.

Angela Montalto