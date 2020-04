Enna: il Panathlon Club dona caschi protettivi al reparto di Cardiologia

Donati alla Cardiologia di Enna caschi protettivi. La donazione è stata fatta dal Panathlon Club di Enna il cui presidente è Mario Gulino.

“Speriamo che questa piccolissima donazione possa aiutarvi a lavorare in maniera un po’ più sicura. Grazie al Primario, a tutto il suo reparto e gli operatori dell’ospedale per quello che state facendo per la popolazione“, hanno dichiarato alla consegna.

All’interno del reparto di Cardiologia vi sono tre posti destinati a pazienti Covid, cardiopatici che necessitano di trattamenti urgenti o indifferibili.

Il reparto, inoltre, continua a fornire consulenza ai reparti Covid perché il virus spesso coinvolge anche il cuore, nelle forme più aggressive. In ogni caso, i sintomi, piuttosto ambigui, possono essere confusi con eventi cardiaci per via dell’affaticamento a cui è sottoposto il cuore, in assenza di una buona ossigenazione.

Il primario Lello Vasco ha così commentato questo dono: “Voglio ringraziare il Panathlon di Enna per la solidarietà che ha dimostrato nei nostri confronti. Nello sport così come nella vita per vincere bisogna fare gioco di squadra”.

Angela Montalto