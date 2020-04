Enna: Covid-19, attivato il laboratorio analisi dell’Umberto I per accelerare sui tamponi

Anche all’Umberto I di Enna si analizzeranno i tamponi, l’azienda sanitaria avrebbe inoltre disposto di inviare un centinaio di test orofaringei in tre laboratori convenzionati a Catania, per snellire l’attesa.

Da questa mattina il laboratorio analisi del nosocomio ennese ha delle persone dedicate esclusivamente all’analisi dei tamponi, con una capacità giornaliera di circa 100 test. In questo modo, anche il personale sanitario rimanente, gli addetti alle pulizie e alle cucine potranno sottoporsi all’esame, dopo ovviamente avere concluso con i pazienti ricoverati. Esautorato o quasi il laboratorio analisi del Chiello di Piazza Armerina.

È stato lo stesso Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico a denunciare la carenza, in tutto il territorio regionale e nazionale, dei kit di laboratorio per l’analisi del tampone e, quindi, l’impossibilità di comunicare il risultato non prima di 10 giorni.

Questo anche, in provincia di Enna, ha alterato i dati reali sull’andamento dell’epidemia. Se il Centro operativo Comunale di Protezione Civile ha infatti notiziato che resta invariato – in 20 – il numero di positivi in città, è altrettanto vero che vi sono 133 tamponi in attesa di esito (+ 53 rispetto al giorno prima, ovvero martedì 7 aprile).

Va peggio nei comuni dell’area nord focolai del virus con centinaia di persone in isolamento perché venuti a contatto con pazienti risultati poi positivi.