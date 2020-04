Enna: buone notizie dall’Umberto I. Estubati 2 pazienti, 1 guarito, 14 in via di guarigione

Arrivano buone notizie dall’ospedale “Covid Center” Umberto I di Enna, estubati due pazienti che, in queste lunghe settimane in Rianimazione, hanno lottato tra la vita e la morte.

Una notizia che fa ben sperare: i farmaci somministrati sono stati efficaci.

Un video circolato su Facebook immortala un altro paziente covid19 del nosocomio ennese che danza al suono di una mazurca con un’operatrice sanitaria completamente bardata. Anche lui ha vinto la sua battaglia: è clinicamente guarito.

A queste notizie che fanno intravedere una fase di risalita – nella piccola provincia di Enna, che conta 279 positivi – si aggiunge quella di quattordici persone che hanno lasciato l’ospedale di Enna perché in via di guarigione.

In queste settimane, infatti, sono stati trasferiti al Ferro Branciforti Capra, in attesa che i tamponi si negativizzino.

Angela Montalto