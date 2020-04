Leonforte: il sindaco “centinaia in attesa dell’esito dei tampone il Prefetto ci aiuti”

Centinaia di cittadini a Leonforte sono da giorni in attesa di sapere l’esito del tampone; di pochi minuti fa inoltre la notizia di un quarto decesso per covid19 che riguarda un concittadino. Il sindaco Carmelo Barbera si rivolge dunque al Prefetto: “Chiediamo al Prefetto di fare luce su quanto sta avvenendo – scrive Barbera – perché non è tollerabile. Nonostante i laboratori siano intasati, chiediamo di intervenire, affinché i vertici dell’Asp, assieme alla Regione, trovino il modo per processare i tamponi”.

La situazione a Leonforte, uno dei quattro focolai della provincia di Enna, è la seguente: 15 cittadini sono ricoverati, uno è guarito e quattro purtroppo non ce l’hanno fatta.

“Dal 30 marzo sono passati nove giorni, non è concepibile non conoscere ancora l’esito dei tamponi – prosegue il primo cittadino – Se tardano ulteriormente si rischia di creare nuovi problemi di carattere epidemiologico. Inoltre così si vanifica il lavoro svolto dal dipartimento di prevenzione”.

Intanto all’ospedale di Leonforte sono 11 i “positivi prossimi a guarigione” ricoverati, dopo che lo “spazio” è stato individuato al terzo piano del nosocomio, contrariamente a quanto fatto all’inizio, quando furono mandati in un edificio adiacente, palesemente inadeguato. “I pazienti adesso stanno bene e il reparto è isolato. Stanno funzionando le misure di sicurezza adottate, per evitare rischi per il personale e per gli altri pazienti”, dichiara il primo cittadino.