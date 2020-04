Enna: il Comune apre conto corrente per le famiglie in difficoltà

Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni con dati aggiornati alle ore 17 di oggi, mercoledì 8 Aprile.

SANITA’. Il numero di tamponi positivi nella nostra città resta invariato (20 positivi, 1 deceduto, 1 guarito). Si resta in attesa dell’esito di 133 tamponi.

Per quanto riguarda i ricoveri presso l’Ospedale “Umberto I” di Enna, il numero complessivo è oggi pari a 105 così suddivisi: 6 in pre-triage; 83 ricoverati reparti Covid; 12 ricoverati in terapia sub-intensiva; 4 ricoverati in rianimazione.

10 pazienti sono stati trasferiti a Leonforte per completare il decorso ospedaliero.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE). Nella giornata di oggi è proseguita l’attività di controllo del flusso automobilistico, degli esercizi commerciali e delle persone presenti sul territorio cittadino. Sono state comminate 2 sanzioni amministrative relative a due coppie dello stesso nucleo familiare trovate fuori casa. AUTODENUNCE: 0, VERIFICA A SEGUITO SEGNALAZIONI ASSEMBRAMENTI: 0, PERSONE CONTROLLATE: 74, ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 20, AUTOVETTURE CONTROLLATE: 63.

VOLONTARIATO. UNITA’ IN SERVIZIO: 30, NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 60, AUTODENUNCE: 2, TAXI FARMACO: 9, SPESA A DOMICILIO: 5, DISBRIGO PRATICHE SANITARIE: 4.

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. CONTO CORRENTE PER DONAZIONI EMERGENZA COVID19 PER ACQUISTARE ALIMENTI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA-FILIALE DI ENNA, IBAN IT74Z0503616800CC0551777997. CONTO: COMUNE DI ENNA EMERGENZA COVID19.

Le somme versate sul conto del Comune di Enna saranno utilizzate per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà. Si darà trasparente e pubblica rendicontazione delle somme ricevute e dell’utilizzo delle risorse.