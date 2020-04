Enna: tutelare e gratificare il personale a rischio. I sindacati chiedono un incontro a Iudica

I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Fials Confsal, Nursing Up e Nursind hanno chiesto un incontro urgente in teleconferenza al direttore generale dell’Asp Iudica per trattare tre punti fondamentali per tutelare il personale a rischio infezione.

Il monitoraggio e sistema di verifica dei tamponi, con indicazione del numero di tamponi effettuati, del numero di personale SSR sottoposto a tampone, dei tempi di risultato e relativo protocollo di messa in sicurezza dell’operatore positivo. Al riguardo le organizzazioni richiedono di produrre e aggiornare apposito registro tamponi da rendere accessibile sul sito web aziendale, avendo cautela di non inserire dati sensibili o tutelati dalla privacy, recante le modalità di verifica, il personale sottoposto, i tempi di risultato e la eventuale sostituzione.

Secondo punto, utilizzare il 5% del fondo della produttività collettiva del personale di comparto per specifico progetto covid, al fine di potere incentivare il reclutamento di personale da impiegare nelle aree covid e compensare tramite perfomance individuale l’attività effettivamente resa da ogni singola qualifica investita da parametrare in modo progressivo al rischio.

Terzo punto, estendere la indennità di rischio infettivo di cui all’art. 86, comma 6, lettera c) a tutto il personale esposto al rischio infettivo Sanitari Tecnici ed Amministrativi.

“Non possiamo esimerci dal gratificare – spiegano i sindacati Domenico LA SPINA (FP Cgil), Giovanni Luca VANCHERI (Cisl Fp), Salvatore MANCUSO PRIZZITANO (Fials Confsal), Antonio SCARDILLI (Nursing Up) e Milko PAVONE )Nursind) – chi sta donando la cosa più preziosa che possiede per tutelare la salute pubblica. Bisogna dare tutela e prevenzione agli operatori esposti per gratificare chi, in pieno spirito della perfomance individuale, con abnegazione e sacrificio si sta prodigando in turni estenuanti, esponendosi consapevolmente al rischio di infezione ed anche quale strumento incentivante al reclutamento volontario di forza lavoro da impiegare alla lotta covid”.