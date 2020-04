Enna: albergo per cittadini in obbligo di quarantena, Asp stipula convenzione

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, al via oggi una convenzione tra l’Asp di Enna e l’albergo Park Hotel Paradiso di Piazza Armerina dove i cittadini non positivi al Covid-19 ma che necessitano di un periodo di quarantena potranno essere accolti.

L’individuazione dei soggetti che potranno usufruire di tale servizio sarà a cura del Dipartimento Aziendale di Prevenzione e sarà loro assicurata, oltre alle prestazioni alberghiere, l’idonea sorveglianza sanitaria.

Destinatari di tale servizio i cittadini, ribadiamo, non positivi al Coronavirus ma che debbono osservare un periodo di quarantena non avendo possibilità di poterla osservare in una propria abitazione.